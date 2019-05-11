Ленточный бор горит на границе Алтайского края и Казахстана

Новости 11.05.2019 22:34 600

В Алтайском крае складывается сложная пожароопасная обстановка. По сообщениям очевидцев, горит ленточный бор на границе с Казахстаном в районе КПП в Веселоярске. Как уточняют подписчики паблика «Барнаул 22», в районе станции от села Локоть огонь прошел значительные площади. С российской стороны его тушат пожарные, съехалась техника, поле опахали трактором. Со стороны Казахстана якобы тушат два человека.

Напомним, в двух районах Алтайского края — Благовещенском и Кулундинском действует чрезвычайный пятый класс горимости. В 29 районах (Алейский, Баевский, Волчихинский, Заринский, Зональный, Змеиногорский, Каменский, Ключевский, Краснощековский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский) и двух городах (Славгород и Барнаул) МЧС обьявили высокий четвертый класс горимости.