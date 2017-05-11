Алтайский хоккеист пропустил от Владимира Путина две шайбы в «Ночной Хоккейной лиге»

Новости 11.05.2019 17:40 689

В Ночной хоккейной лиге (НХЛ) прошел гала-матч «Легенды хоккея» – сборная НХЛ. Победили представители первой команды, в состав которой входили президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Павел Буре, Алексей Касатонов и Виктор Шалимов. За сборную НХЛ играли двое представителей Алтайского края. Это региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги в Алтайском крае Валерий Кайгородов и депутат АКЗС, основатель бренда и хоккейной команды Бочкари, Вадим Смагин.

Защитник Смагин, судя по цифрам статистики на офсайте лиги, провел матч на скамейке и в итоге не вышел на лед. Зато Валерий Кайгородов играл вратарем. Он отразил шесть бросков и пропустил три шайбы, из них две — от Владимира Путина, а третью — от Сергея Фёдорова

Всего в этом матче Путин забросил восемь шайб и отдал одну голевую передачу. «Легенды хоккея» победили со счетом 14:7. Ночную хоккейную лигу организовали в декабре 2011 года после встречи Путина и легенд отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея. Задача лиги — привлечение взрослых игроков-любителей к спорту. Ее смысл - поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором. Сегодня в НХЛ несколько дивизионов.