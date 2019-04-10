Основатель киножурнала «Ералаш» встретится с участниками форума АТР

Новости 11.05.2019 17:38 454

Специальным гостем форума «Алтай. Территория развития» (АТР) станет российский кинорежиссер и сценарист, худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Форум пройдет с 9 по 14 июня. Гость проведет на Алтае творческий вечер и мастер-классы на площадках «Проект. Театр» и «Кинокампус». Грачевский покажет фильмы «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», режиссером которых он стал.

- Режиссер впервые поучаствует в молодежном управленческом форуме России, участникам он передаст ценные знания о работе на съемочной площадке, особенностях работы со сценаристами, актерами, видеооператорами, - сообщают в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Регистрация на молодежный форум АТР стартовала в Алтайском крае Новости 10.04.2019 19:30 Мероприятие пройдет в июне 456

Напомним, молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» пройдет на территории ТРК«Сибирское подворье» в Новотырышкино под Белокурихой. «Алтай. Территория развития» — это новое название форума «Алтай. Точки Роста», который должен приобрести новое звучание. По задумке, его участниками также будет молодежь Алтайского края и Сибири, жить они будут в палаточном лагере. Там будут работать 20 образовательных площадок на 14 направлениях. Регистрация участников продлится до 20 мая.