Ограничение на пребывание в алтайских лесах будет действовать до 28 мая

Новости 11.05.2019 16:55 334

В Алтайском крае в течение 20 дней будет действовать ограничение на пребывание в лесу. Приказ о введении ограничений подписал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. Речь идет о периоде с 9 мая по 28 мая текущего года. Гражданам запрещено посещать леса и въезжать в них на транспортных средствах.

Как сообщает Минприрода Алтайского края, организована работа КПП, лесные дороги перекрыты шлагбаумами. Представители полиции и МЧС вместе с другими службами будут контролировать соблюдение гражданами этих правил.

В Алтайском крае введут особый противопожарный режим Новости 30.04.2019 19:00 Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко 460

Согласно 3 части статьи 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима» на основании случившегося сотрудники правопорядка будут составлять протокол. За несоблюдение правил противопожарной безопасности жителям грозит административный штраф 4000-5000 рублей для частных лиц, 20 000 — 40 000 для должностных лиц и 300 000 — 500 000 для юридических лиц.