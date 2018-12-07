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Бийчанин украл автомат Калашникова на территории медколледжа

Новости
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В Бийске разыскивают похитителя макета автомата Калашникова. Кража произошла на территории медицинского колледжа. Сообщения с просьбой помочь найти вора распространяют в социальный сетях.

- 8 мая, с 12:00 до 12:20, с территории Бийского медицинского колледжа был похищен макет автомата Калашникова. Просьба очевидцев, проезжающих/проходящих мимо в этом промежутке времени, отписаться в ЛС, - пишет житель города Евгений Базеев в группе «Инцидент Бийск».

К сообщению приложили видеозапись момента совершения преступления. Вероятно, в этот день во дворе учебного заведения проводили мероприятия по подготовке ко Дню Победы.

На одном из столов остался лежать макет автомата Калашникова. На видео видно, как к столу подходит неизвестный мужчина, берет автомат и уходит за гаражи.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.wikipedia.org