В Барнауле впервые продают закрытый коттеджный поселок целиком

Новости 11.05.2019 16:00 522

В Барнауле выставили на продажу закрытый коттеджный поселок бизнес-класса «Лион». Он находится в поселке Южный. Строить его начали в 2016 году, сейчас его готовность — 60%. Продавцом выступает бизнесмен Игорь Леонов, сообщает «Континент Сибирь». Он просит за него 102 млн рублей. По словам риелторов, для Барнаула это новинка, когда продают весь поселок целиком.

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Но можно купить и отдельные дома в нем. Каждый из 32 домов имеет свое название на греческом языке. Например, Teleos (Совершенный) или Koros (Пространство). Они стоят от 12 до 17 млн рублей, площадь — 180-190 кв. метров. За каждым домом закреплен участок на 6-13 соток. К поселку подведены центральные инженерные сети. Авторы лота отмечают, что в строительстве домов использовали искусственный мрамор, уделили большое внимание озеленению и ландшафтному дизайну.

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Продавцы полагают, что покупателю потребуется 50-60 млн рублей для достройки. Они считают, что уже через три месяца после достройки проект начнет окупаться. Всего, по информации риэлторских агентств, в Барнауле и пригороде на разных стадиях строительства находятся 20 коттеджных поселков.