В Барнауле впервые продают закрытый коттеджный поселок целиком

В Барнауле выставили на продажу закрытый коттеджный поселок бизнес-класса «Лион». Он находится в поселке Южный. Строить его начали в 2016 году, сейчас его готовность — 60%. Продавцом выступает бизнесмен Игорь Леонов, сообщает «Континент Сибирь». Он просит за него 102 млн рублей. По словам риелторов, для Барнаула это новинка, когда продают весь поселок целиком.
Общая площадь жилья составляет 50 квадратных метров
Но можно купить и отдельные дома в нем. Каждый из 32 домов имеет свое название на греческом языке. Например, Teleos (Совершенный) или Koros (Пространство). Они стоят от 12 до 17 млн рублей, площадь — 180-190 кв. метров. За каждым домом закреплен участок на 6-13 соток. К поселку подведены центральные инженерные сети. Авторы лота отмечают, что в строительстве домов использовали искусственный мрамор, уделили большое внимание озеленению и ландшафтному дизайну.
Стоимость роскошного особняка составляет 70 млн рублей
Продавцы полагают, что покупателю потребуется 50-60 млн рублей для достройки. Они считают, что уже через три месяца после достройки проект начнет окупаться. Всего, по информации риэлторских агентств, в Барнауле и пригороде на разных стадиях строительства находятся 20 коттеджных поселков.