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Омские власти выплатят миллион рублей семье земляка, погибшего в Шереметьево

Новости
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Родственники жителя Омской области Александра Кудряша, погибшего в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево, получат материальную помощь в размере одного млн рублей из резервного фонда региона. Об этом сообщает правительство Омской области.

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У него осталась вдова, которая сейчас находится в Москве. По ее возвращению ей перечислят деньги от региональных властей. Погибший Александр Кудряш работал в КБ «Технология» инженером-наладчиком и летел из Москвы в Мурманск в командировку.

Напомним, 5 мая рейс Москва-Мурманск компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево», где сел аварийно. После этого его хвостовая часть загорелась. Часть пассажиров и экипажа успели выбежать, но 41 человек погибли, а десять попали в больницу. Всего на борту находились 78 человек. Ранее «Аэрофлот» пообещал выплатить семьям погибших по 5 млн рублей, по 2 млн — попавшим в больницу и по 1 млн — тем, кому не потребовалась госпитализация.

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Автор: Политсиб.ру