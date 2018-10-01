Три журналиста из Алтайского края победили во всероссийском конкурсе «Правда и справедливость» от ОНФ

Новости 11.05.2019 15:15 378

Подведены итоги всероссийского конкурса журналистов «Правда и справедливость» от ОНФ. Работники СМИ со всей страны прислали 6000 работ. В конкурсе участвовали 2500 человек.

- Темы затрагивают наиболее чувствительные стороны жизни людей — демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология, - сказано на сайте ОНФ.

От Алтайского края заявки подали 26 человек, но победили только трое. Среди 320 призеров – Надежда Геньш из газеты «Маяк труда» (Алейск), Екатерина Потешкина («Вести-Алтай») и Евгений Шумилов («Алтайская правда»). Их пригласили на медиафорум ОНФ в Сочи с 14 по 16 мая. Также они получат денежные премии в размере 100 тысяч рублей.