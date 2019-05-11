О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Поиски туристов, попавших под лавину на Алтае, остановили из-за угрозы нового схода

Новости
592
0

Поисковую операцию в районе Южно-Чуйского хребта приостановят на полтора месяца. В настоящее время есть угроза повторного схода лавины в месте поисков. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай. Спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с трехметровыми щупами.

Найдены пять тел туристов, погибших под лавиной на Алтае

Найдены пять тел туристов, погибших под лавиной на Алтае

Новости

Троих из них удалось опознать

542

Остался участок, где высота снега значительно больше. Снимать слои снежной массы пока опасно. В этом месте окончательно испортилась погода. Поиски свернут до конца июня. До прилета вертолетов сегодня, спасатели еще попробуют найти хоть что-то. Вечером вертолеты заберут 30 поисковиков и тела двух туристов. Их доставят в Горно-Алтайск.

Студенты НГУ попали под лавину в Горном Алтае, семь человек погибли

Студенты НГУ попали под лавину в Горном Алтае, семь человек погибли

Новости

О происшествии стало известно спустя двое суток после случившегося

628

Напомним, спасатели нашли под снегом пять тел погибших туристов. Троих из них опознали. Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. Семь человек погибли, двоим удалось выжить. Они добрались до села Кош-Агач.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай