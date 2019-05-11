Поиски туристов, попавших под лавину на Алтае, остановили из-за угрозы нового схода

Новости 11.05.2019 13:00 592

Поисковую операцию в районе Южно-Чуйского хребта приостановят на полтора месяца. В настоящее время есть угроза повторного схода лавины в месте поисков. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай. Спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с трехметровыми щупами.

Найдены пять тел туристов, погибших под лавиной на Алтае Новости 11.05.2019 11:20 Троих из них удалось опознать 542

Остался участок, где высота снега значительно больше. Снимать слои снежной массы пока опасно. В этом месте окончательно испортилась погода. Поиски свернут до конца июня. До прилета вертолетов сегодня, спасатели еще попробуют найти хоть что-то. Вечером вертолеты заберут 30 поисковиков и тела двух туристов. Их доставят в Горно-Алтайск.

Студенты НГУ попали под лавину в Горном Алтае, семь человек погибли Новости 08.05.2019 12:05 О происшествии стало известно спустя двое суток после случившегося 628

Напомним, спасатели нашли под снегом пять тел погибших туристов. Троих из них опознали. Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. Семь человек погибли, двоим удалось выжить. Они добрались до села Кош-Агач.