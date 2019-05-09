Марию Бутину перевели в другую тюрьму

Новости 11.05.2019 12:00 231

Уроженка Барнаула, осужденная в США, переведена из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния). Об этом сказано в уведомлении официальной тюремной базы Соединенных Штатов.

- Данная электронная рассылка сообщает, что Мария Бутина переведена из-под юрисдикции офиса шерифа Александрии 10 мая 2019 года, - приводит выдержки из документа агентство РИА Новости.

Куда отправлена Мария Бутина не уточняется. Ее адвокату Роберту Дрисколлу неизвестно ее новое местонахождение. При этом он подтвердил информацию о переводе Бутиной в другую турьму.

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Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Бутина пошла на сделку со следствие и выполнила все условия американцев.

Мария Бутина заявила, что не регистрировалась в качестве инагента по незнанию, злого умысла не имела. Она выразила сожаление и заявила, что всего лишь хотела улучшить российско-американские отношения. Защита просила ограничить приговор девятью месяцами, которые Бутина уже провела под стражей, чтобы ее отпустили прямо в зале суда. Прокурор просил полтора года. Суд встал на его сторону, посчитав, что нарушение поставило под угрозу нацбезопасность страны.

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Суд в Вашингтоне приговорил уроженку Барнаула Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». С учетом времени, уже проведенного в тюрьме, ее должны освободить в ноябре 2019 года, а после депортировать в Россию.