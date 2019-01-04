В бийском туркластере «Золотые ворота Алтая» открыли придорожное кафе

На площадке бийского туркластере «Золотые ворота Алтая» открылся комплекса придорожного сервиса «Горная страна» с кафе и магазином сувениров. 9 мая состоялось техническое открытие. Торжественное открытие запланировали на 16 мая.
Уже сейчас там работают кафе, скоро откроют магазин. Также в «Горной стране» будет детская игровая комната и VIP-зал.
Интерьер украшен фотографиями Алтая. Комплекс «Горная страна» находится на въезде в Бийск со стороны Барнаула.
Соглашение администрация Бийска подписала с семью инвесторами
Напомним, в ближайшие годы на развитие автокластера «Золотые ворота» в Бийске направят 1,9 млрд рублей.
Ранее Ростуризм упрекнул правительство Алтайского края за невыполнение обязательств по строительству объектов по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в России на 2011-2018 годы».
По словам замруководителя ведомства Николая Королёва, в регионе не готовы четыре проекта бийских «Золотых ворот». Сдвинуть с мертвой точки объект не удавалось на протяжении шести лет.
От Алтайского края в новую программу развития туризма заявлено три туристических кластера – «Белокуриха -2», «Ленточный бор» в Барнауле и «Т