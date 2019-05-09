Барнаульцы оставили портрет ветерана из «Бессмертного полка» прислоненным к мусорке

Новости 11.05.2019 9:41 397

В Барнауле, 9мая, в рядах «Бессмертного полка» прошло 48 тысяч человек. Но уже не следующий день в соцсетях разгорелся скандал. Один из подписчиков паблика Barnaul 22 сфотографировал табличку ветерана, которую кто-то прислонил к мусорке и ушел. Это произошло на улице Гущина, 154 Д.

- Рядом с мусоркой стоит табличка «Бессмертного полка». Люди, это вообще как так возможно поступить? Самим не стыдно?, - возмутился автор фотографии.

Под этим постом комментаторы высказывали разные точки зрения. Одни писали, что видели как подросток в колонне нес портрет вверх ногами, чуть ли не волоча по земле. Другие заметили, что современные дети не знают, кто такие ветераны и в чем смысла акции «Бессмертный полк», и все это идет от неправильного воспитания родителей.

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Многие сошлись на версии, что портрет оставил кто-то из «бюджетников». Они уверяют, что чиновники взялись за «Бессмертный полк» и для отчета о росте посещаемости акции допускают перегибы.

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Якобы они выдают таблички с незнакомыми ветеранами всем «подневольным» служащим и заставляют участвовать в акции. Отсюда и такое отношение. Вероятно, человек, оставивший портрет в неприглядном месте, просто не успел вернуть его обратно кураторам.