Виктор Томенко принял участие в заседании Совета при президенте

Новости 09.05.2019 10:41 344

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, передает пресс-служба краевой администрации. Мероприятие прошло в Кремле 8 мая, его провел президент РФ Владимир Путин.

В его работе приняли участие руководители федерального уровня и главы отдельных регионов. Алтайский губернатор был приглашен в качестве председателя профильной рабочей группы «Сельское хозяйство» Госсовета России.

Глава нашего края отметил, что заседание Совета прошло в рабочем формате, на встрече были рассмотрены наиболее сложные аспекты, которые мешают оптимальной работе по достижению стратегических целей.

«Разговор был подробный и коснулся всех аспектов работы по нацпроектам. Формат хороший, рабочий, полезный. Завершилось заседание Совета выступлением Президента о том, что стране нужны результаты в первый же год реализации национальных проектов. Органы власти регионов, федеральные ведомства, федеральное Правительство России вместе должны сделать ощутимые шаги и о результатах работы проинформировать всех граждан нашей страны. Кроме того, по ходу реализации принятых планов органы власти намерены совершенствовать свою деятельность», - отметил Виктор Томенко.

Добавим, в рамках работы по нацпроектам одной из целей Алтайского края является увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в более чем в 2,5 раза. В 2024 году регион должен выйти на цифру 500 миллионов долларов. По словам Томенко, нужен вывод на международные рынки новой продукции.