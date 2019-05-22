«Мерцающие огни» в небе: где можно посмотреть салют в Барнауле на 9 мая

Новости 09.05.2019 18:50 354

9 мая в 22:00 на площади Сахарова в Барнауле можно будет полюбоваться праздничным фейерверком «Греми, салют Победы!». Небо украсят десятки разноцветных огней.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, одновременно в четырех районах города будут организованы другие площадки для салюта.

Например, в Октябрьском районе зрелищное шоу можно будет наблюдать на площади по пр. Ленина,152, в Центральном районе – на площади перед ДК Южный, в Индустриальном районе – в парке «Лесная сказка», а в Ленинском – на площади Мира.

Перед этим во всех районах пройдут развлекательные программы. После салюта горожане смогут уехать до дома на общественном транспорте.