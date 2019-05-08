Генпрокурор РФ нашел «провалы» в мусорной реформе в Алтайском крае

Новости 09.05.2019 17:22 408

В Екатеринбурге впервые прошло межрегиональное совещание по проблеме мусорной реформы под руководством генпрокурора РФ Юрия Чайки. Он оказался недоволен тем, что, несмотря на три года подготовки к реформе, ни один регион, в том числе Алтайский край, не смог запустить реформу без нарушений.

Как отмечает пресс-служба Генпрокуратуры, Алтайский край был назван в числе тех регионов, где с нарушениями проводилось присвоение статуса региональных операторов, а также регулирование их деятельности.

Кроме того, к региональным властям имеются претензии по поводу установки предельных тарифов на услуги операторов и утверждения инвестиционных и производственных программ в области обращения с отходами.

Вместе с Алтайским краем с подобными проблемами столкнулись власти Мордовии, Якутии, Татарстана, Тывы, Пермского и Приморского краев, Иркутской, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей.

По словам генпрокурора, оказались не готовы к «мусорной реформе» также Курганская область, Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область и не только. Во многих регионах страны с населения взималась плата за вывоз отходов по двойным квитанциям. Юрий Чайка предложил в ходе совещания найти решение проблем, связанных с реализацией реформы.

Всего в 2018 году и истекшем периоде 2019 года в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявлено более 37 тысяч нарушений, принесено две тысячи протестов, внесено более 12 тысяч представлений, в суды предъявлено четыре тысячи заявлений на сумму 2,9 млн рублей.