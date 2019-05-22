Открытие памятника Сталину пройдет в День Победы в Новосибирске

Новости 09.05.2019 16:25 361

В России образ «вождя народов» вновь становится популярным символом. Накануне возле здания обкома КПРФ установили памятник Иосифу Сталину. Торжественное открытие состоялось сегодня, 9 мая.

Руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк рассказал, что бюст из стекло-композита на гранитном постаменте разместился на улице Большевистская в Октябрьском районе Новосибирска.

Отметим, работу выполнил местный скульптор Павел Марков. В рамках проекта построена стена из желтого кирпича с колоннами, на которую 9 мая прикрепят две гранитные плиты по обе стороны от бюста. На первой разместят цитату Сталина, а на второй - цитату из песни «Он» Александра Вертинского.

Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник. Его установили на «народные пожертвования» и средства обкома КПРФ, взявшего на себя благоустройство территории. Общая сумма составила около 1,5 млн рублей, из них 550 тысяч рублей собраны активистами, передает «Коммерсант».