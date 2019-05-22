Алтайский губернатор принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Новости 09.05.2019 14:00 608

Тысячи людей прошли с портретами родных людей, воевавших в годы Великой Отечественной войны, в колоннах Бессмертного полка в Барнауле. Глава Алтайского края Виктор Томенко принял участие в акции.

В Алтайском крае мероприятие проходит в седьмой раз. Как сообщает пресс-центр регионального правительства, в рядах «Бессмертного полка» прошли более 48 тысяч человек.

Общаясь с журналистами, глава региона рассказал о своих дедах, прошедших через всю войну и оставивших неоценимое наследие в виде веры в наш народ и в нашу страну.

«Трудно сегодня представить, что пришлось пережить этим людям. Но мне кажется, они через воспитание передали нам веру в наш народ, в нашу страну, в нашу историю. Мы просто обязаны нести эту веру всю свою жизнь и передать нашим детям и внукам», - подчеркнул губернатор.