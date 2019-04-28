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Названа дата освобождения «барнаульской шпионки» Марии Бутиной

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Уроженка Барнаула Марию Биутину, которая задержана в Америке по обвинению в незаконной работе иностранным агентом,  выйдет на свободу 5 ноября. Об этом  ТАСС сообщили в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США.

В госучреждении отметили, что россиянка пока остается в СИЗО города Александрия, штат Вирджиния. Между тем дата ее перевода в федеральную тюрьму на данный момент не известна.

Известно, Бутина будет депортирована на родину сразу после отбытия срока тюремного заключения. Соответствующее ходатайство обвинения удовлетворила председательствующая на процессе над Бутиной судья Таня Чаткэн при вынесении приговора, передает источник информационного агентства.

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Напомним, россиянка была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. Впрочем, ей зачтутся девять месяцев, которые она провела в заключении.

Ранее сообщалось, Марию Бутину задержали летом 2018 года в Вашингтоне. Вскоре она пошла на сделку со следствием и признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США.

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Автор: Политсиб.ру