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В Рубцовске нашли маленькую девочку, родители отозвались спустя сутки

Новости
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В Рубцовске женщина нашла маленькую девочку на улице Степана Разина. Она доставила ее в полицейский участок. Ребенок бродил по городу ранним утром.

Полицейские оперативно выступили с заявлением о пропаже ребенка, но никто к ним не обратился. Девочкой занялись органы опеки.

В пресс-службе полиции позднее проинформировали, что родители отозвались только спустя сутки  и пришли за ребенком на следующий день.

Как передает «Рубцовск.info», семью решено поставить на учет. С ними будут работать органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних.

Автор: Политсиб.ру