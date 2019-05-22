В Рубцовске нашли маленькую девочку, родители отозвались спустя сутки

Новости 09.05.2019 11:33 293

В Рубцовске женщина нашла маленькую девочку на улице Степана Разина. Она доставила ее в полицейский участок. Ребенок бродил по городу ранним утром.

Полицейские оперативно выступили с заявлением о пропаже ребенка, но никто к ним не обратился. Девочкой занялись органы опеки.

В пресс-службе полиции позднее проинформировали, что родители отозвались только спустя сутки и пришли за ребенком на следующий день.

Как передает «Рубцовск.info», семью решено поставить на учет. С ними будут работать органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних.