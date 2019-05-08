МЧС: тела трех погибших туристов найдены в горах Алтая, поиск продолжается

Новости 09.05.2019 18:20 341

Спасатели нашли тела трех из семи погибших под лавиной туристов в горах Республики Алтай. Врио главы региона Олег Хорохордин сообщил на своей странице в одной из соцсетей, что силами МЧС предпринимаются все меры для поиска других участников экспедиции.

«Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты», - написал Хорохордин.

Как передает пресс-служба МЧС по Республике Алтай, в ходе поисковых работ были обнаружены тела двух мужчин и женщины. На месте происшествия работают 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов, задействовано два вертолета.

Напомним, в результате схода лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай погибли семь человек. Трагедия произошла утром 6 мая. Группа туристов состояла из девяти человек, двое девушек смогли выжить.