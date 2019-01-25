Министр спорта Алтайского края поменял авто на эко-транспорт

Новости 09.05.2019 9:55 282

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев отказался от поездок на личном автомобиле. Служебный транспорт он решился оставить в гараже, а доехать до работы на самокате.

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Накануне на его странице в Instagram появился пост, где Перфильев позирует с «эко-транспортом». На опубликованном снимке министр в демократичном стиле одежды – пиджаке и галстуке. Судя по всему, чиновник теперь так добирается до работы.

Интернет-пользователи оценили идею Перфильева и предложили сделать в краевой столице жизненно необходимые для такого транспорта велодорожки:

Министр спорта Алтайского края появился в Instagram Новости 26.12.2018 1:45 На момент публикации на министра подписался 271 человек 748