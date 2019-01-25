Министр спорта Алтайского края поменял авто на эко-транспорт

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев отказался от поездок на личном автомобиле. Служебный транспорт он решился оставить в гараже, а доехать до работы на самокате.
На встрече Алексей Перфильев рассказал о первых впечатлениях от должности, и какие задачи стоят перед министерством
Накануне на его странице в Instagram появился пост, где Перфильев позирует с «эко-транспортом». На опубликованном снимке министр в демократичном стиле одежды – пиджаке и галстуке. Судя по всему, чиновник теперь так добирается до работы.
Интернет-пользователи оценили идею Перфильева и предложили сделать в краевой столице жизненно необходимые для такого транспорта велодорожки:
На момент публикации на министра подписался 271 человек
Отличный пример показываете! Жаль только, что в Барнауле нет велодорожек....