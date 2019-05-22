Депутат Госдумы Александр Терентьев: «С Днем Победы!»

Новости 09.05.2019 15:30 254

Депутат Государственной Думы РФ, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев:

Дорогие земляки,

9 Мая – особая дата в календаре каждого жителя нашей страны. Это великий праздник мужества, героизма, праздник славы и имен. Сколько бы лет ни прошло с того дня 1945 года, мы никогда не забудем, какой она досталась ценой. И каждый раз с первыми звуками Победного марша к горлу подкатывает ком. Я не знаю таких слов, которые могли бы передать, насколько мы благодарны всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Спасибо вам, дорогие ветераны – фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей... Спасибо вам за нашу жизнь, за мир, за нашу Родину. Ваш священный подвиг навсегда останется символом несгибаемой воли, высокого патриотизма и духовного величия нашего народа.

Поздравляю всех нас с главным праздником страны – с Днем Великой Победы! Желаю, чтобы в каждой семье царили счастье, мир и благополучие. Чтобы все были здоровы и окружены вниманием и теплом близких людей. С Днем Победы!