Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил жителей Алтая с Днем Победы

Новости 09.05.2019 9:12 392

"Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

В этом году отмечаем его в 74 раз. Всё дальше Великая Отечественная, с каждым годом рядом с нами остается меньше тех, кто прошел великие испытания, сберег мир, подарил право на жизнь. Больно их терять...

В эти дни вспоминаем всех, кто не вернулся с той войны, кто умер в мирное время от ран, кто ковал победу в тылу и восстанавливал страну из послевоенной разрухи. Преодолеть эти испытания стало делом жизни для нескольких поколений наших прадедов, дедов, отцов и матерей. Сохранить память об их подвиге - наш долг!

Дорогие ветераны! Спасибо вам за мужество, за стойкость, за то, что отстояли Россию. Мы ответственны перед вами за сохранение того, что было завоевано ценой миллионов жизней! И сделаем всё, чтобы война никогда не повторилась! Мирного нам всем неба!"