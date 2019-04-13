Роспотребнадзор: почти полсотни человек в крае могли заразиться сибирским клещевым тифом

Новости 08.05.2019 19:00 440

В Алтайском крае с начала сезона активности клещей в поликлиники с жалобами на присасывание обратилось 1384 человека, из них 476 детей в возрасте до 14 лет. Пока эти цифры остаются на уровне средних многолетних значений. В Барнауле тем временем зарегистрировано 205 человек, пострадавших от присасывания клещей, в т. ч. 56 детей.

Всего в регионе зарегистрировано 46 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе 12 случаев – у детей. Также зарегистрировано 3 случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 2 случая подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом. Тяжелых случаев заболеваний не отмечено.

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Специалистами при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 6% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 5,4% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Управлением проводится контроль выполнения ранее выданных предписаний в адрес администраций городов и районов края, руководителей предприятий, учреждений и организаций о проведении истребительных мероприятий против клещей на подведомственных территориях (базах и зонах отдыха, парках, скверах, учреждениях, находящихся в лесных массивах, и др.).

По состоянию на 7 мая от клещей обработано 574,7 га. территорий. Всего запланировано обработать 2000 га.

Наибольшая активность клещей наблюдается в мае-июне, напоминает Роспотребнадзор по Алтайскому краю.