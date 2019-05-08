Алтайский фермер, устроивший сельхозпалы, будет оштрафован на крупную сумму

Новости 08.05.2019 17:50 481

Сотрудники госпожнадзора из Алейска выявили очередного поджигателя сухой растительности. Нарушителем оказался фермер. Теперь ему грозит серьезный штраф.

От жителей поступило сообщение о том, что на сельхозполях происходят огневые работы. Было обнаружено, что к трактору прицепили бороны, к ним - подожженную солому, трактор проезжал по полю и сжигал стерню, информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

За это правонарушение составлен протокол в отношении главы крестьянского хозяйства, ему грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей. В ведомстве отмечают, что ежедневно в регионе происходит от 150 до 250 пожаров, большинство из которых травяные.

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«Несмотря на действующий особый противопожарный режим, садоводы продолжают жечь костры, сельхозпроизводители жгут пожнивные остатки, недалекие шутники специально поджигают сухостой и наблюдают за действиями пожарных», - говорится в релизе.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Алтайского края действует с 1 мая.

С начала пожароопасного периода в Алтайском крае выявили около трех тысяч возгораний. Надзорные органы составили 759 протоколов о нарушении требований пожарной безопасности.