В борьбу за пост мэра Новосибирска вступает «Родина»

Новосибирское отделение партии «Родина» намерено бороться за пост главы города. На данный момент запущена процедура подбора кандидата на осенние выборы. Для определения претендента партия проведет широкое внутреннее голосование с привлечением общественников.
Как сообщает отделение, будет проведен опрос среди местных партийцев, общественников и других новосибирцев, мнение и предложения которых должны стать определяющими при выдвижении кандидатуры на пост мэра Новосибирска от партии «Родина».
В свою очередь глава регионального отделения «Родины» Вячеслав Илюхин подтвердил, что партия будет проводить не фоновую кампанию, а всерьез бороться за победу. Он обратил внимание на то, что ему не нравится то, что происходит сейчас в Новосибирске.
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«Для определения кандидата мы будем проводить консультации в партийных ячейках, голосование в соцсетях и на нашем сайте. Кроме того, мы намерены привлечь широкую общественность к процедуре выдвижения нашего кандидата. Вопрос по кандидату еще остается открытым, но то, что партия примет участие в выборах мэра, это очевидно», - заявил Илюхин изданию Тайга.инфо.
Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года. Среди желающих занять этот пост – глава Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат заксобрания от ЛДПР Дарья Украинцева, координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко, ЛГБТ-активист Булат Барантаев, депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-заммэра Иван Стариков, бизнесмены Сергей Проничев и Виктор Мокровицкий.
В 2014 году Анатолий Локоть победил на досрочных выборах мэра Новосибирска