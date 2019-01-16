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В борьбу за пост мэра Новосибирска вступает «Родина»

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Новосибирское отделение партии «Родина» намерено бороться за пост главы города. На данный момент запущена процедура подбора кандидата на осенние выборы. Для определения претендента партия проведет широкое внутреннее голосование с привлечением общественников.

Как сообщает отделение, будет проведен опрос среди местных партийцев, общественников и других новосибирцев, мнение и предложения которых должны стать определяющими при выдвижении кандидатуры на пост мэра Новосибирска от партии «Родина».

В свою очередь глава регионального отделения «Родины» Вячеслав Илюхин подтвердил, что партия будет проводить не фоновую кампанию, а всерьез бороться за победу. Он обратил внимание на то, что ему не нравится то, что происходит сейчас в Новосибирске.

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«Для определения кандидата мы будем проводить консультации в партийных ячейках, голосование в соцсетях и на нашем сайте. Кроме того, мы намерены привлечь широкую общественность к процедуре выдвижения нашего кандидата. Вопрос по кандидату еще остается открытым, но то, что партия примет участие в выборах мэра, это очевидно», - заявил Илюхин изданию Тайга.инфо.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года. Среди желающих занять этот пост – глава Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат заксобрания от ЛДПР Дарья Украинцева, координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко, ЛГБТ-активист Булат Барантаев, депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-заммэра Иван Стариков, бизнесмены Сергей Проничев и Виктор Мокровицкий.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: rodina-nsk.ru