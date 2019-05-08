Семьям туристов, погибших под лавиной на Алтае, будет оказана помощь

Новости 08.05.2019 17:10 310

В результате схода лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай погибли семь человек. Трагедия произошла утром 6 мая. Группа туристов состояла из девяти человек, двое девушек выжили.

Как пишет «Интерфакс-Сибирь», новосибирский губернатор Андрей Травников пообещал оказать необходимую помощь семьям туристов.

«Соболезную родным и близким погибших. Страшная трагедия. Дал поручение оказать всевозможную поддержку родственникам погибших и всю необходимую помощь выжившим», - отметил он на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, семь человек погибли, среди них четверо жителей Новосибирска и трое жителей Кольцово. Два человека - Наталья Антонова и Екатерина Полянская - выжили, но только через два дня смогли выбраться к людям и сообщить о трагедии.

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Добавим, группой руководил опытный альпинист Николай Симонов. Среди альпинистов студентов не было. Как стало известно, туристы с 1-14 мая запланировали маршрут IV категории сложности на Южно-Чуйском хребте. Маршрут, начавшийся в селе Кош-Агач, включал прохождение вершин Металлург, Отец, вершин 3368 и 3458.