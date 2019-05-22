Алтайские справедливороссы поздравили ветеранов с Днем Победы

Новости 08.05.2019 16:40 291

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» в Ключевском районе Наталья Лебедева побывала в гостях у земляков-фронтовиков и поздравила их с праздником.

Для всех ветеранов, проживающих в селе Ключи, Целинное и Северка, организованы поздравления с вручением памятных открыток и подарков.

Отметим, всего их осталось пять человек: Войлокова Анна Яковлевна, Суханова Екатерина Семеновна, Паршин Иван Иванович, Гуков Павел Иванович, Ткалич Григорий Макарович.

Низкий Вам поклон, дорогие ветераны! Здоровья и мирного неба над головой. Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах и будет из поколения в поколение передаваться в семьях. Мы понимаем, чего стоила Вам эта Победа! Сегодня наша очередь Вас беречь и защищать!