По Сибири прокатилась волна «минирования» крупных ТЦ: последние данные

Новости 08.05.2019 16:05 284

Правоохранительные органы в Барнауле проверяют сообщения о минировании, которые поступили на электронную почту уже 12 торговых центров. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре мэрии в среду, 8 мая. Волна захлестнула не только столицу Алтайского края, но и другие города Сибири.

В пресс-центре городской администрации уточнили, что на данный момент эвакуированы ТЦ «Елена», «Москва», «БУМ», «Новый», «Успех», «Проспект», «Альфа-центр», ТРЦ «Малина», бизнес-центры «Интер», «Персонал-Сервис», торгово-офисный центр «Гуливер», ТЦ «Балтик Стрит». В общей сложности из торговых центров было выведено более тысячи человек.

«Если еще несколько минут назад проверки проводились на шести объектах, то сейчас по электронной почте поступили сообщения и в другие торговые центры, в основном, не крупные. Сейчас проверки проводят на 12 объектах», - сказали в пресс-центре.

На местах происшествий работает МЧС, скорая помощь, кинологическая служба и дежурная часть. Согласно последним данным, сообщения о минировании поступило в один из ТЦ Новоалтайска.

Отметим, сигналы о лжеминировании поступили сегодня в торговые центры Кемерово. Источник агентства сообщил, что эвакуации проводят в трех районах города - в Центральном и Ленинском районах, а также на рынке в Рудничном районе.

Добавим, 7 мая в ряде других городов также были эвакуированы посетители торговых центров и других объектов, в частности, в Волгограде, Нижнем Новгороде, Омске и Красноярске. Ложные сообщения об актах терроризма были распространены таким же способом - с помощью анонимной рассылки по электронной почте.