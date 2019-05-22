В пяти алтайских городах пройдут акции в честь Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа

Новости 08.05.2019 15:05 274

Всемирный День памяти людей умерших от СПИДа ежегодно отмечается в третье воскресенье мая. В этом году он пройдет 19 мая.

По всей России, в том числе в Алтайском крае, будет проведена всероссийская акция «Стоп. ВИЧ/СПИД». В нашем регионе она стартует с 13 мая и продлится до 19 числа. В эти дни пройдут различные мероприятия с участием представителей государственных, общественных, религиозных организаций и активистов сообщества людей, живущих с ВИЧ.

Проведение акции призвано обратить внимание населения на информированность по проблеме ВИЧ-инфекции, существующих эффективных способах профилактики, развитие личной ответственности к собственному здоровью, формирование поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска инфицирования ВИЧ.

По официальным данным, более 40 миллионов человек в мире живут с диагнозом «ВИЧ-инфекция», около 27 миллионов уже умерли от последствий этого заболевания.

В Российской Федерации с 1987 года зарегистрировано более одного миллиона случаев ВИЧ-инфекции, умерло более 215 тысяч человек. Смертность большинства больных ВИЧ-инфекцией в РФ связана с последствиями употребления психоактивных веществ, ДТП и другими немедицинскими причинами смерти. Из медицинских причин смертности, среди людей, живущих с ВИЧ, основной, остается туберкулез.

Основные мероприятия:

Неделя тестирования «Узнай свой статус. Пройди тест на ВИЧ. Анонимно, бесплатно» с 13 по 19 мая.

В Барнауле:

13 мая с 10:00 до 15:30 на базе АКУНБ им. В.Я.Шишкова, по адресу: ул.Молодёжная, 5.

14 мая с 9:00 до 12:00 – проведение акции «Узнай больше о ВИЧ-инфекции и пройди экспресс тест на ВИЧ» среди работников различных предприятий города Барнаула, проходящих санитарный минимум. на базе Учебного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», по адресу: ул.Привокзальная, 47.

16 мая с 10:00 до 15:30 в Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова» по адресу: ул.Ленина, 46.

23 мая село «Зелёная роща» Ребрихинского района - экспресс-тестирование на ВИЧ резидентов реабилитационного центра «Единство».

В Рубцовске:

С 13 по 30 мая с 8:30 до 14:00 в КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в г.Рубцовске», по адресу: ул. Алтайская 94.

17, 20, 24, 27 мая с 15:30 – проведение акции «Узнай больше о ВИЧ-инфекции и пройди экспресс тест на ВИЧ» среди работников различных предприятий города Барнаула, проходящих санитарный минимум на базе Рубцовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

15 мая с 9:40 до 13:00 – акция экспресс-тестирования среди студентов 15.05. 2019г. Рубцовского Институт (филиал) АлтГУ по адресу: пр-т Ленина 200-Б.

В Бийске:

Экспресс-тестирование «Узнай свой статус. Пройди тест на ВИЧ, анонимно, бесплатно» еженедельно, по средам и пятницам с 8:30 до 12:00 в КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в г. Бийске» по адресу: ул. Горно-Алтайская, 66.

22-29 апреля в Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете им. В.М.Шукшина, по адресу: ул. В.Короленко, 53.

Проведение видеолектория и экспресс-тестирование «Узнай свой статус. Пройди тест на ВИЧ, анонимно, бесплатно» для людей, находящиеся в трудной жизненной ситуации по адресу: ул. Михаила Лермонтова, 118. Общественная организация «Твой шанс».

В Заринске:

Экспресс-тестирование «Узнай свой статус. Пройди тест на ВИЧ, анонимно, бесплатно». Апрель – май на базе КГБУЗ «Заринская центральная городская больница».

В Славгороде:

15 мая – экспресс-тестирование «Узнай свой статус. Пройди тест на ВИЧ, анонимно, бесплатно» на базе КГБУЗ «Славгородская центральная городская больница».

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 33-46-99.