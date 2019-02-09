Бывший прокурор Алтайского края впервые отчитался о доходах на новом месте

Новости 08.05.2019 14:35 242

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в 2018 году показал доход в 3,3 млн рублей, это на 200 тысяч рублей больше, чем годом ранее, когда он занимал аналогичную должность в Алтайском крае.

Зарплата супруги Хорошева в 2018 году составила 225 тысяч рублей. В собственности семьи облпрокурора — квартира площадью 67,6 кв. м, в пользовании — квартира вдовое большей площадью (127,6 кв. м). Прокурору принадлежит Toyota Land Cruiser 200 и гаражный бокс (25,7 кв. м).

10 лет на посту: Яков Хорошев официально расстался с должностью прокурора Алтайского края Новости 09.02.2019 12:27 Его следующим местом работы станет Новосибирская область 975

Доход заместителей прокурора области Сергея Медведева, Микаила Аскерова и Владислава Мандрыко составил соответственно 3,3 млн рублей, 3,7 млн рублей и 2,8 млн рублей. Согласно декларации, в прошлом году зампрокурора Сергей Медведев сменил автомобиль Hyundai Santa Fe на Mitsubishi Pajero Sport.

По итогам 2018 года зарплата прокурора Новосибирска Дениса Ференца составила 1,9 млн рублей (против 1,6 млн рублей годом ранее). Величина дохода его супруги стабильна из года в год — около 850 тысяч рублей, уточняет "Коммерсант".