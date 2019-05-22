Алтайская спортсменка успешно выступила на чемпионате России по ММА в Москве

Новости 08.05.2019 14:00 271

Чемпионат России по ММА, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены нашей страны, прошел в Москве с 2 по 6 мая.

Алтайская спортсменка, воспитанница центра смешанных единоборств «Тор Team Siberia» Дарья Терещенко смогла дать бой на этой высоте и выйти из него победителем.

Уже этой осенью Дарья полетит в Бахрейн в составе сборной страны на Чемпионат мира, ведь благодаря её усердию в нашем городе теперь есть настоящий пояс Чемпиона России по ММА.

Отметим, Дарья тренируется под руководством мастера спорта России Ивана Соловьева в центресмешанных единоборств «Тор Team Siberia», руководителями которого являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы.