Естественная убыль населения продолжает нарастать в Алтайском крае

Новости 08.05.2019 12:40 581

В Алтайском крае продолжает увеличиваться естественная убыль населения. По итогам января-февраля 2019 года в регионе родилось на 2469 человек меньше, чем умерло. За аналогичный период прошлого года разница со знаком "минус" составляла 1790 жителей. Данные приводит крайстат.

В регионе за два месяца родилось 3447 человек (за январь-февраль 2018 года – 3955 человек), скончались 5916 жителей (было 5745). При этом в крае отмечается снижение детской смертности в возрасте до года.

«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать Аналитика 17.01.2019 18:57 Судя по приведенным цифрам, естественная убыль населения за период с января по октябрь увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г 4556

В числе основных причин смертности населения традиционно лидируют болезни системы кровообращения (2651 случай), новообразования (912 летальных исходов), болезни органов дыхания (285 эпизодов), органов пищеварения (254). В числе внешних причин смертности можно выделить самоубийства (92 случая), убийства (41 случай, годом ранее таких эпизодов было 29), ДТП (25 случаев), отравления алкоголем (14).

Из других демографических тенденций обращает на себя внимание резкое снижение количества браков и разводов. Так, если в 2018 году за январь-февраль было зарегистрировано 1393 брака, то за аналогичный период 2019-го всего лишь 907. Логично, что при этом снизилось и число разводов – с 1491 до 452.