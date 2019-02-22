Жители Алтайского края могут получить за сдачу незаконного оружия до 6,5 тысяч рублей

Новости 08.05.2019 13:10 345

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил размеры вознаграждений на 2019 год за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатки и самодельных взрывных устройств, сообщается на официальном сайте региона.

Соответствующее постановление было подписано в целях профилактики и пресечения незаконного оборота оружия. Аналогичный документ за 2012 год признан утратившим силу.

Отметим, «расценки» на сданное оружие в 2019 году сильно отличается от тех, которые были в 2012 году. Например, огнестрельное оружие с нарезным стволом, в том числе самодельное, пригодное для выстрела оценивали в 4 тысячи рублей, на сегодняшний день его цена 6,5 тысяч рублей. Травматическое оружие подорожало на 650 рублей, его цена сейчас составляет 1650 рублей, также подорожали гранаты - до 3,3 тысяч рублей (ранее стоимость составляла 2 тысячи рублей).

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Огнестрельное гладкоствольное оружие пригодное для выстрела стоило 3 тысячи рублей, а сейчас - 5 тысяч рублей. Взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры (2 тысячи рублей), самодельные взрывные устройства (800 рублей), тротил (1600 рублей) и патроны остались примерно в той же ценовой категории (6 рублей).

Добавим, для сдачи и получения вознаграждения жителям Алтайского края нужно написать заявление в органы внутренних дел. В заявлении надо указать ИНН, паспортные данные, реквизиты для безналичного перечисления денег в банк, например, на банковскую карту или сберегательную книжку. Деньги перечислят не позже трех месяцев со дня подачи заявления.

К слову, в 2016 году в Алтайском крае жителями добровольно сданы 132 единицы незаконно хранящегося оружия, в 2017 желающих стало значительно меньше - сдано всего 58 единиц. В 2018 году сумма выплат за сданные оружие и боеприпасы (83 наименования) составила около 140 тысяч рублей.