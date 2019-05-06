Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за огненной угрозы

Новости 08.05.2019 11:10 411

С 7 мая в Барнауле введен режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС. Постановление подписал глава города Сергей Дугин. За первую неделю мая на территории города произошло 138 пожаров, погиб один человек.

Документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. В частности, поручено подготовить к работе оперативную группу в местах возможных пожаров. Будут приняты меры на случай необходимости эвакуации населения. Дорожной службой планируется организовать круглосуточное дежурство в районах города поливомоечных машин для подвоза воды на тушение пожаров.

Свыше 1000 пожаров произошло в Алтайском крае за минувшую неделю Новости 06.05.2019 17:15 Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Первомайского района 484

Для проверки соблюдения горожанами противопожарного режима будет продолжено проведение профилактических рейдов на территории частного сектора и садоводств, с выдачей тематических памяток и буклетов, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации городского управления ГОЧС, в период с 1 по 6 мая на территории Барнаула произошло 138 пожаров, из них 117 возгораний мусора в контейнерах и на открытых площадках, сухой растительности, палы травы на полях и пойме реки Обь. При пожарах погиб один человек, травмированы три человека.

Напомним, в связи с ухудшением противопожарной обстановки и увеличением количества природных пожаров с 1 мая на территории Алтайского края объявлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов. Также запрещено разводить костры в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Степной пожар дотла спалил дома жителей Алтайского края Новости 17.04.2019 13:35 В результате ЧП огнем было уничтожено шесть домов 402

Особый противопожарный режим также предполагает значительное увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности.