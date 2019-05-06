Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за огненной угрозы

С 7 мая в Барнауле введен режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС. Постановление подписал глава города Сергей Дугин. За первую неделю мая на территории города произошло 138 пожаров, погиб один человек.
Документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. В частности, поручено подготовить к работе оперативную группу в местах возможных пожаров. Будут приняты меры на случай необходимости эвакуации населения. Дорожной службой планируется организовать круглосуточное дежурство в районах города поливомоечных машин для подвоза воды на тушение пожаров.
Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Первомайского района
Для проверки соблюдения горожанами противопожарного режима будет продолжено проведение профилактических рейдов на территории частного сектора и садоводств, с выдачей тематических памяток и буклетов, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, в связи с ухудшением противопожарной обстановки и увеличением количества природных пожаров с 1 мая на территории Алтайского края объявлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов. Также запрещено разводить костры в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.
В результате ЧП огнем было уничтожено шесть домов
Особый противопожарный режим также предполагает значительное увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности.