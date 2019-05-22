Депутат Барнаульской думы стал мастером госуправления

Новости 08.05.2019 10:40 249

В конце апреля в Высшей школе госуправления при РАНХиГС завершили обучение участники образовательной программы Executive Master in Public Management (EMPM) – «Мастер государственного управления для руководителей».

Данная программа была разработана академией специально для победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». В числе выпускников - депутат Барнаульской гордумы, основатель фонда социальных проектов, директор по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев.

Отметим, по данной программе проходят обучение министры и губернаторы. Программа носит модульный характер. Всего модулей шесть, в ходе которых слушатели получают личные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей, решают задачи на практике, а по завершении защищают проектные работы на базе одного из субъектов России.

«Работая как в бизнесе, так и в общественной жизни нашего региона, я давно хотел получить высшее образование в сфере государственного управления. Не являясь участником конкурса «Лидеры России», попал в рамках сложного конкурсного отбора в группу управленцев, обучающихся по данной программе. На очных этапах мы встречались с коллегами-управленцами со всей России, а также лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций. Безусловно, это бесценные связи. Та персональная обратная связь, которую мы получали в процессе обучения от квалифицированных экспертов – это замечательная возможность узнать о своих точках роста и получить личный план развития», - подчеркнул Александр Локтев.

Барнаульский депутат вместе с одногруппниками прорабатывал задание по Липецкой области, как итог – успешная защита и присуждение квалификации «Мастер государственного управления для руководителей».

«Надеюсь, что тот колоссальный опыт, знания, навыки, которые я получил, обучаясь по программе, помогут мне в дальнейшей работе и принесут ощутимые результаты для нашего города и региона уже в самое ближайшее время», - подытожил народный избранник.