Развитие экспорта продукции АПК находится под особым контролем губернатора - сенатор Белоусов

Новости 08.05.2019 9:50 265

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов считает, что увеличение экспортной продукции АПК в Алтайском крае находится под особым контролем губернатора Виктора Томенко.

Стратегическая миссия края, как ведущего агропромышленного региона Сибири и Дальнего Востока, программно ориентирующегося на экспорт, заложенная в стратегии социально-экономического региона до 2035 года, приобретает конкретную законодательную региональную базу, подчеркивает сенатор.

Правительством ставятся серьезные и глубоко просчитанные задачи к 2024 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса Алтайского края в 2,7 раза по отношению к 2017 году. Несмотря на то, что логистические затраты для экспорта продукции АПК края на мировые рынки по-прежнему являются ключевым препятствием развития экспорта, за 2018 год регион в три раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года увеличил отгрузки зерна.

Сергей Белоусов подчеркивает, что новым и, безусловно, позитивным трендом работы правительства становится привлечение к разработке перспективных документов ведущих представителей предпринимательских структур, по сути, являющихся основными производителями и экспортерами продукции АПК.

Также парламентарий напомнил слова президента о том, что «ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе».

Все это в полной мере соответствует генеральной цели, заявленной в стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, а именно сохранение и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста, уверен Сергей Белоусов.