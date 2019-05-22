Минтруд рассказал, как будут отдыхать россияне в 2020 году

Новости 08.05.2019 9:15 358

Минтруд представил план календаря выходных и праздников на 2020 год. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Россиян ожидают 8-дневные новогодние каникулы – с 1 по 8 января, а также большие майские каникулы – с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. В 2020 году выходные дни с 4 и 5 января предлагается перенести на 4 и 5 мая.

Кроме того, жителей России ждет трехдневный отдых с 22 по 24 февраля. Также хорошо удастся отдохнуть в марте, а именно с 7 по 9 число. Трехдневные выходные ждут россиян на День России с 12 по 14 июня.

Напомним, в 2019 году россиян еще ждет выходной 12 июня и трехдневные выходные с 2 по 4 ноября.