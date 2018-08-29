Ребенок из Барнаула получил серьезные травмы после укусов бродячей собаки

Новости 08.05.2019 7:40 212

В Центральном районе Барнаула собака покусала 7-летнего мальчика. С тяжелыми травмами ребенок провел в больнице около недели.

По информации паблика "ВКонтакте" "Инцидент Барнаул", 20 апреля в 13:50 в поселке Черницк бездомный пёс искусал ребенка. Малыша сразу увезли на скорой, а через 2 дня положили в больницу, где он находился больше недели.

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У пострадавшего врачи зафиксировали переломы пальцев, искусанные руки. Позже правая рука начала гноить. "Покусавшая мальчика собака так и бегает около дома, где всё произошло. Обращались в службы по отлову, но нас игнорировали. Рядом с домом находится детская площадка, где играют дети от 3 до 12 лет, а собака так и гуляет рядом с площадкой!", - жалуются жители поселка.

По информации родственников мальчика, ребёнок до сих пор испуган и боится выходить на улицу, у него появился страх ко всем собакам.