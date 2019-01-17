Барнаульские застройщики интенсивно осваивают Новосибирск

Новости 08.05.2019 8:15 262

Застройщики Барнаула в последнее время стали весьма активно реализовывать проекты на новосибирском рынке.

Так, «Регионстрой», который ранее возводил высотные дома в Барнауле, анонсировал ЖК в Новосибирске. Вскоре 12-этажное здание появится на ул. Сибиряков - Гвардейцев, 62. Отметим, ранее застройщик заявлял о нежелании работать на рынке Барнаула в силу разных причин, в том числе бюрократических. Так, компании не дали реализовать самый амбициозный проект 35-этажных небоскребов с вертолетными площадками на ул. Аванесова, 44. Тогда застройщик взялся за расселение аварийных домов в Новосибирске с последующей реновацией территорий современными высотками, пишет «Алтайский портал недвижимости».

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Интересно, что за последние годы в Новосибирск заходили и другие барнаульские девелоперы. Они неоднократно объясняли свой интерес тем, что в этом городе совсем другие правила работы на рынке. Власти охотнее идут навстречу, помогая компаниям, в том числе региональными программами. К тому же рыночная цена на квартиры там больше барнаульской, а себестоимость практически не отличается, что повышает выгоду данных проектов.

Именно поэтому в Новосибирске становится всё больше домов, возведенных алтайскими застройщиками. «Селф» ранее здесь построил ЖК «Кларус Парк» на ул. Тимирязева.

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Также, недавно «Новосибирский квартал» (компания учреждена "Жилищной инициативой") анонсировал строительство 28-этажки. Другой крупный застройщик из Барнаула - ИСК «Союз» - недавно начал возводить ЖК «Акварельный 2» и жилой дом «Революция».

Любопытно, что совокупный объем сданного краевыми застройщиками жилья в столице Сибири стремительно растет, ежегодно прибавляя примерно по 70 000 кв. м.