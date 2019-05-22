Алтайские специалисты нашли бактерии в приготовленной треске

Новости 08.05.2019 8:45 220

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» нашли бактерии в пробе пищевой продукции, готовой к употреблению.

Как рассказали исследователи, при проведении микробиологических анализов было выявлено превышение нормативного значения микробов, а также обнаружены бактерий группы кишечных палочек в продукции «Треска в льезоне».

Бактерии группы кишечной палочки – группа бактерий, объединяющая около 100 видов. Основное место обитания – это кишечник млекопитающих (человека, животных) и птиц, но также способны жить в водной среде, молоке, почве, на руках довольно долгое время. Температурой комфортного развития и размножения является +37 °С, но могут жить и при +20 °С, погибают при воздействии температуры свыше +60 °С в течение 15 минут.

Бактерии группы кишечных палочек – большая группа колиформных бактерий, и их содержание в продукции является санитарно-показательным.

Для предотвращения возникновения инфекций, специалисты ФГБУ ЦНПВРЛ предлагают производителям пищевой продукции и кормов для животных проводить своевременный контроль качества своей продукции.