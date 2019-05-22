Через алтайскую границу пытались провезти 15 экзотических животных

Новости 07.05.2019 18:10 278

В Алтайском крае пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из России в Казахстан экзотических животных. Их обнаружили в нескольких автомобилях «КАМАЗ».

Наткнулись на контрабанду во время пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска Веселоярск. В большегрузах находилось около 15 особей. Среди них - североамериканская пума, африканский лев, амурские тигры, канадские волки, приматы, гималайские медведи и один бурый.

Как сообщают в Пограничном управлении ФСБ России по краю, животные находились в транспортировочных клетках. Разрешение на вывоз «краснокнижных» представителей дикой фауны и флоры у нарушителя отсутствовали. В ходе проверки всех хищников изъяли.

В отношении владельца экзотических животных возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.