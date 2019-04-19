Два с половиной месяца работы городского пляжа обойдутся бюджету Барнаула в 850 тысяч рублей

Новости 07.05.2019 17:15 504

Как и прогнозировал "Политсибру", ООО "Майами-Импорт" в очередной раз стало победителем тендера по подготовке к летнему сезону барнаульского пляжа. Правда, в отличие от прошлых лет, стоимость лота выросла в два раза.

Стартовая цена аукциона составляла 774 тысячи рублей. При этом перечень работ, требуемый от исполнителя, принципиально не изменился. Основные приготовления необходимо будет выполнить к началу июня. Срок действия контракта (пока официально не заключен) рассчитан до 31 августа.

Напомним, в 2018 году аналогичный конкурс также выиграла компания «Майами-Импорт», чей основной профиль - оптовая торговля одеждой и обувью. Стоимость работ тогда составила 380 тысяч рублей.

Деньги - в песок. Барнаульские чиновники в два раза увеличили ценник за обустройство городского пляжа Новости 19.04.2019 9:15 Несколько лет подряд работы по подготовке о. Помазкин к летнему сезону обходились бюджету в 380 тысяч 663

На этот раз на аукцион заявились две компании, однако вторая не стала делать предложение по цене контракта. "Майами-Импорт" в свою очередь снизил начальную стоимость до 770 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за неделю до этого "Майами-Импорт" выиграл еще один аукцион, связанный с подготовкой к сезону муниципального пляжа. Речь идет о выполнение ремонтных работ (восстановлении водозабора) на острове Помазкин. Начальная цена торгов составляла 99,8 тысяч рублей, в ходе конкурса она была снижена до 81,8 тысяч. Чуть больше (86,8 тысяч рублей) предлагал предприниматель Алексей Шейкин. Такую же цену, как и "Майами-Импорт", заявило ООО "Гирудо-Центр", однако вторая часть заявки данной компании была "забракована" конкурсной комиссией.

Таким образом суммарно на обустройство муниципального пляжа в нынешнем летнем сезоне чиновники отдадут из бюджета около 850 тысяч рублей.