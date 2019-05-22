Алтайского депутата судят за преступление пятилетней давности

Новости 07.05.2019 16:20 294

Расследование уголовного дела в отношении депутата Алтайского районного Собрания завершено. Его обвиняют в совершении преступлений, которые произошли в 2014 году. Свою вину народный избранник так и не признал.

В региональном Следкоме пояснили, что депутат является директором коммерческой организации в селе Алтайское. В его компании неофициально работали несколько местных жителей.

«В один из дней мая 2014 года он поручил двум мужчинам выполнить работу, за которую рассчитался спиртным. В связи с тем, что часть поручений не была сделана, а работники начали распивать спиртное, обвиняемый бейсбольной битой нанес несколько ударов одному из мужчин», - говорится в сообщении СК.

От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в больнице от разрыва внутренних органов. По данным следствия, депутату удалось избежать привлечения к уголовной ответственности, так как он угрожал убийством свидетелю расправы. Другие односельчане также боялись давать показания, опасаясь за свою жизнь.

Вскоре следователям удалось найти вероятного виновника. В отношении депутата была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.