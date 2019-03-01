Муж депутата БГД произвел «деанон» автора крупного алтайского ТГ-канала

Новости 07.05.2019 14:10 905

Пост, опубликованный в популярном алтайском Telegram-канале «Неляпунов» относительно депутата Барнаульской гордумы от «Единой России» Марины Понкрашевой (избиралась как Ермоленко) вызвал гневную реакцию у автора не менее известного ТГ-канала «ПолитАлтай». Его ведет блогер Антон Понкрашев, приходящийся мужем председателю комитета БГД по социальной политике.

«Неляпунов» в качестве инфоповода взял фотографию из соцсетей депутата.

«Иногда трудно найти логику в действиях депутата Барнаульской городской Думы Марины Понкрашёвой. Госпожа Понкрашева выложила в Instagram фотографию с указанием марок одежды, которую она носит на даче. Мы, конечно, догадывались, что представители власти не одеваются в секонд-хенде. Но чтобы депутат так откровенно рекламировал шмотки, видим первый раз. Обычно за такие фото бренды платят деньги тем, кто их рекламирует. Как было в этот раз – не знаем, свечку не держали. Если денег не платили, то тогда зачем было хвастаться», - задает вопрос автор поста.

Публикация ТГ-канала, насчитывающего 996 подписчиков, не осталась незамеченной. Как и ожидалось, свое мнение на этот счет выразил муж Марины Понкрашевой, также посредством Telegram. Антон Понкрашев не только попробовал сыронизировать относительно творчества «Неляпунова», но и, кажется, намеренно произвел деанон автора канала. По версии блогера, им оказался известный барнаульский политтехнолог Андрей Некрасов.

Ответный пост, выложенный в «ПолитАлтай», по своей структуре и стилистике повторяет оригинальную публикацию.

«Иногда трудно найти логику в действиях политтехнолога Андрея Некрасова. Кандидат, которого сейчас ведёт Некрасов, выкладывает в Instagram видео со встреч, с мероприятий. Мы, конечно, догадывались, что барнаульские представители политтехнологий слабо умеют в smm, но чтобы настолько откровенно, видим в первый раз. Но это неудивительно, Некрасов постоянно всем говорит, что не видит смысла в работе в интернете. Обычно за ведение кампании платят деньги. Как работает Некрасов в этот раз – не знаем, свечку не держали, но пока слабо», - решил высмеять профессиональные навыки политтехнолога Антон Понкрашев.

Добавим, последние несколько лет Некрасов работал с ЛДПР, в 2017 году входил в мунсписок партии «Родина» на выборах в Барнаульскую гордуму.