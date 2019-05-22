Жители крупнейших городов Алтайского края 7 мая напишут «Диктант Победы»

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы», организованная «Единой Россией» в честь 74-летия Великой Победы, пройдет сегодня в режиме онлайн на 1233 площадках в регионах России и 23 – за рубежом. В Алтайском крае диктант напишут жители Барнаула, Рубцовска и Бийска.
Цель акции – привлечь внимание общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, а также повышению исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, говорится на сайте партии.
В России диктант будут писать одновременно жители регионов, находящихся в 7 часовых поясах. В 17:00 по местному времени Алтайский край присоединится к «Диктанту Победы» - в трех городах региона на 5 площадках все желающие смогут проверить свои знания истории.
Диктант будет подводиться по принципу ЕГЭ - каждый участник получит в распечатанном виде индивидуальные комплекты материалов, включая пронумерованные бланки с заданиями и устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий участниками - 45 минут. Оценку знаний будут давать независимые эксперты, в каждом регионе определят трех победителей. Но независимо от результатов, всем вручат памятные сертификаты.
Подробнее узнать об акции и площадках можно на сайте «Диктанта Победы» диктантпобеды.рф.