Жители крупнейших городов Алтайского края 7 мая напишут «Диктант Победы»

Новости 07.05.2019 11:30 181

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы», организованная «Единой Россией» в честь 74-летия Великой Победы, пройдет сегодня в режиме онлайн на 1233 площадках в регионах России и 23 – за рубежом. В Алтайском крае диктант напишут жители Барнаула, Рубцовска и Бийска.

Цель акции – привлечь внимание общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, а также повышению исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, говорится на сайте партии.

В России диктант будут писать одновременно жители регионов, находящихся в 7 часовых поясах. В 17:00 по местному времени Алтайский край присоединится к «Диктанту Победы» - в трех городах региона на 5 площадках все желающие смогут проверить свои знания истории.

В Барнауле «Диктант Победы» можно написать в классическом (пр. Ленина, 61), техническом (пр. Ленина, 46) и педагогическом (ул. Молодёжная, 55) университетах. В Бийске акция состоится на базе гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина (ул. Короленко, 53), в Рубцовске площадкой для проведения выбран филиал АлтГУ (пр. Ленина, 200Б).

Диктант будет подводиться по принципу ЕГЭ - каждый участник получит в распечатанном виде индивидуальные комплекты материалов, включая пронумерованные бланки с заданиями и устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий участниками - 45 минут. Оценку знаний будут давать независимые эксперты, в каждом регионе определят трех победителей. Но независимо от результатов, всем вручат памятные сертификаты.

Подробнее узнать об акции и площадках можно на сайте «Диктанта Победы» диктантпобеды.рф.