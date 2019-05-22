Хореограф шоу «Танцы на ТНТ» посетил «Солнечный бал» в Барнауле

Новости 07.05.2019 12:50 263

В Барнауле 1 мая в десятый раз состоялся танцевальный фестиваль «Солнечный бал-2019». Соревнования проходили на сцене Краевого театра Драмы им. В.М. Шукшина.

Жюри из 12 человек оценивало участников в 30 номинациях из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, республики Казахстан и республики Алтай. В этом году фестиваль собрал более 500 участников.

Традиционно жюри фестиваля возглавляли звезды мировой сцены и хореографии. В этом году специальным гостем стал семикратный чемпион США среди профессионалов по латиноамериканской шоу программе Макс Кожевников, хореограф телевизионных шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Савченко, а также преподаватель и хореограф фламенко Хуан Диего Фернандез Баррасо.

Также в рамках фестиваля «Солнечный Бал 2019» по традиции был проведен фестиваль по направлению ИНВА ДАНС (танцы на инвалидных колясках). В этом году эта номинация собрала команды, не только из Алтайского края, но и из Кемеровской области. Команды соревновались в групповых и дуэтных номинациях.

На открытии фестиваля присутствовали официальные лица и представители власти: глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников.

Конкурс-фестиваль «Солнечный бал» проводится с 2010 года в Барнауле.

Партнеры фестиваля: Барнаульский пивоваренный завод, магазин «Магия танца», ОАО «Гостиница Барнаул», пироговая «Мама испекла», АКГУП «Гостиница «Колос», ЗАО «Гостиница «Турист», Алтайтурцентр.

Фестиваль проводится при поддержке: администрации Октябрьского района Барнаула; комитета по физической культуре и спорту города; комитета по образованию Барнаула, МБУДО ЦДТ Октябрьского района.