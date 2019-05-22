Шествие студентов-медиков традиционно пройдет 9 мая в Барнауле

Новости 07.05.2019 16:45 348

Студенты АГМУ восьмой год подряд организуют шествие «Дорогой милосердия» памяти 85 тысяч врачей, медицинских сестер и санинструкторов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Преподаватели и студенты в белых халатах с зажженными свечами в руках пройдут колонной от главного корпуса АГМУ до Мемориала Славы. Участники шествия в тишине проследуют по центральной аллее проспекта Ленина, улице Молодежной, проспекту Социалистическому и установят зажженные свечи около Мемориала Славы.

В вузе отметили, что впервые акция прошла в 2012 году, тогда ее участниками стали около 300 студентов Алтайского медицинского университета. С каждым годом возрастает количество и расширяется состав участников памятного шествия.

Например, в 2016 году акция объединила 800 человек, в 2017 году – 1500, в 2018 году «Дорогой милосердия» в Барнауле прошли 2 тысячи человек. Более того, инициативу Алтайского медицинского университета поддержали и другие медицинские вузы Сибири.

«Спасая раненых на фронтах Великой Отечественной войны, зачастую ценой собственной жизни, военные медики показали нам пример истинного мужества и героизма, беззаветного служения профессии, делу спасения жизни и здоровья людей. Призываю наших обучающихся, профессоров, преподавателей, врачей и всех неравнодушных поддержать традицию и присоединиться к шествию, вспомнив о бессмертном подвиге военных врачей», - прокомментировал ректор АГМУ Игорь Салдан.

Шествие «Дорогой милосердия» начнется в 21:00 от главного корпуса АГМУ (пр-т Ленина, 40). Сбор участников – в 20:00.