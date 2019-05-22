В Барнауле на одну вакансию для студентов претендуют 14 человек

Новости 07.05.2019 12:20 275

Служба исследований HeadHunter провела анализ конкуренции между соискателями в крупных городах Сибири. Выяснилось, что в Алтайском крае на одну вакансию в среднем претендуют пять кандидатов. Между тем сложнее всего найти работу в Омской области, а проще всего – в Кемеровской и Красноярской.

Специалисты подчеркнули, в каких сферах устроиться на работу труднее всего. Так, во всех сибирских городах наблюдается очень высокий конкурс среди желающих работать в профобласти «Начало карьеры, студенты» - на одну вакансию тут приходится 14 резюме. Также придется потрудиться, чтобы устроиться на государственную службу, в юридическую сферу, в том-менеджмент, транспорт и логистику, а также административный персонал.

В свою очередь в страховании, в медицине, в автомобильном бизнесе низкая конкуренция и уже соискатели могут выбирать себе лучшего работодателя.