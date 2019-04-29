«Трамвай Победы» пройдет по улицам Барнаула под песни военных лет

Новости 07.05.2019 13:40 298

В Барнауле в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят необычные трамваи, следующих по маршруту №1. Акция «Домой с Победой!» пройдет 8 мая. Барнаульцы и гости города смогут окунуться в атмосферу времён 1945 года.

«Трамваи, оформленные по типу поездов, на которых бойцы возвращались с фронта. В них с 7.30 до 13.00 будут передвигаться группы учащихся и педагогов школы в форме солдат», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Это специальный рейс, где песни под гармонь будут сопровождать пассажиров в течение всего движения по маршруту. Кроме того, на конечных остановках трамвая № 1 будут инсценированы встречи бойцов жителями, которые их ждут домой с Победой.

Трамвай будут ходить по следующему маршруту: на пл. Свободы вагоны с «солдатами» прибудут в 8.25 и в 11.07, на остановку «Докучаево» - в 9.18 и 12.00. В это время на остановках с букетами в руках встретят бойцов женщины и дети.

Добавим, проект организован коллективом школы №53 и МУП «Горэлектротранс».